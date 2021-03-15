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Китай ответил на претензии Украины по Крыму

Китай ответил на претензии Украины по Крыму Чжао ЛицзяньФото: Роман Баландин/ТАСС

Китай призывает Украину не политизировать сотрудничество китайских компаний с Крымом. Так на претензии Киева из-за визита китайской делегации в Крым ответил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, его слова приводит ТАСС.

«Китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка. Нельзя политизировать это взаимодействие в коммерческой сфере», — заявил он.

Китайские предприниматели посетили Крым на прошлой неделе. Депутат Верховной Рады от фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что тем самым Китай отошел от нейтральной позиции по Крыму, которой придерживался ранее. Политик также предположил, что действия китайских компаний стали ответом Пекина на решение Киева национализировать завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич», отобрав его таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров.

«Мотор Сич» — один из крупнейших в мире производителей двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок. Китайские инвесторы вкладываются в него с 2016 года. Сейчас де-факто им принадлежит 75 процентов акций компании, но официально сделка не оформлена, ее заблокировали украинские власти. Украинский Совет национальной безопасности и обороны заподозрил, что реальной целью китайцев было не развитие завода, а вывоз технологий и мощностей в свою страну.

В мире

По материалам: lenta.ru
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