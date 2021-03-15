Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Компания Toyota выпустит новый электрический кроссовер для Европы

Японский концерн Toyota показал тизер своей новинки, дебют которой пройдет на шанхайском мотор-шоу в апреле текущего 2021 года. Примечательно, что данная модель разработана сейчас специально для Европы.

Компания демонстрирует новейший полноприводный электрический кроссовер, базирующийся на новейшей “тележке” e-TNGA.

e-TNGA – это модификация модульной платформы компании, которая была предназначена специально для электромобилей. Она также дает возможность изменять свои габариты (ширину, длину, а также высоту и расстояние между осями) у данного автомобиля. Помимо всего прочего, данная архитектура может позволить использовать самые разные типы привода: передний и задний, а также полный привод. Кроме того, можно будет варьировать и емкость АКБ.

Отметим также, мировой дебют нового электрического вседорожника Toyota пройдет уже 19 апреля текущего 2021 года. А некоторое время назад японский производитель обнародовал тизер и другой данной модели – X-Prologue, показ которой также намечен на 17 марта.

Сообщение Компания Toyota выпустит новый электрический кроссовер для Европы появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Bloomberg: в России до конца года могут повысить ключевую ставку до 6%
Bloomberg: в России до конца года могут повысить ключевую ставку до 6%
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
«Я хохочу»: Резникова рассмешило намерение России судиться из-за воды для Крыма
«Я хохочу»: Резникова рассмешило намерение России судиться из-за воды
Манижа: «Первое слово, которое я выучила в России — черножопая»
Манижа: «Первое слово, которое я выучила в России — черножопая»
Дава: как попал в шоу-бизнес и почему потерял Ольгу Бузову
Дава: как попал в шоу-бизнес и почему потерял Ольгу Бузову
Дженкинс выдвинули на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями
Дженкинс выдвинули на пост замгоссекретаря по контролю над
Базу с американскими военными обстреляли в Ираке
Базу с американскими военными обстреляли в Ираке
Российские военные обеспокоились переброской турецкой техники в Сирии
Российские военные обеспокоились переброской турецкой техники в Сирии
Кипр и Словения приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Кипр и Словения приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
В Перми накажут директора школы, где повар накладывала салат руками
В Перми накажут директора школы, где повар накладывала салат руками
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло
Доктор Комаровский поделился методами лечения ОРВИ
Доктор Комаровский поделился методами лечения ОРВИ

Топ на сегодня

Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов по Алеппо
Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов по Алеппо
Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19
Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19
Еще одна страна приостановила использование вакцины AstraZeneca
Еще одна страна приостановила использование вакцины AstraZeneca
Российские врачи предупредили о рисках вакцинации в пост
Российские врачи предупредили о рисках вакцинации в пост

Еще по теме

Toyota анонсировала премьеру нового внедорожника
Названа дата выпуска электрокаров BMW Х3 и MINI EV
Новый кроссовер Toyota остался без дизельного мотора в Европе (ФОТО)
Toyota рассказала о новой модульной платформе