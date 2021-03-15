Компания Toyota выпустит новый электрический кроссовер для Европы

Влада Некрасова

Японский концерн Toyota показал тизер своей новинки, дебют которой пройдет на шанхайском мотор-шоу в апреле текущего 2021 года. Примечательно, что данная модель разработана сейчас специально для Европы.

Компания демонстрирует новейший полноприводный электрический кроссовер, базирующийся на новейшей “тележке” e-TNGA.

e-TNGA – это модификация модульной платформы компании, которая была предназначена специально для электромобилей. Она также дает возможность изменять свои габариты (ширину, длину, а также высоту и расстояние между осями) у данного автомобиля. Помимо всего прочего, данная архитектура может позволить использовать самые разные типы привода: передний и задний, а также полный привод. Кроме того, можно будет варьировать и емкость АКБ.

Отметим также, мировой дебют нового электрического вседорожника Toyota пройдет уже 19 апреля текущего 2021 года. А некоторое время назад японский производитель обнародовал тизер и другой данной модели – X-Prologue, показ которой также намечен на 17 марта.

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