Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Константин Ивлев обвенчался с молодой женой

Константин Ивлев обвенчался с молодой женой

Константин Ивлев еще в прошлом году заявлял о том, что обязательно женится на любимой девушке Валерии Куденковой. Шеф-повар сдержал слово, и в феврале пара сыграла свадьбу, а сейчас стало известно, что они обвенчались.


Интересно, что влюбленным удалось сохранить это в тайне. Они щедро делились с публикой кадрами из ЗАГСа, а также большим торжеством, которое прошло на родине Валерии в Тамани. Но ранее они не говорили о том, что обвенчались на следующий день после свадьбы.

«Все прошло именно так, как мы ее себе представляли. Как говорится, фирма веников не вяжет, а если вяжет, то только фирменные. В первый день мы обвенчались — на церемонии присутствовали только самые близкие люди, никаких камер, ничего. После этого поехали к гостям, которые встречали нас по всем казачьим традициям», — признался шеф-повар Ивлев.

47-летний Константин и его супруга сейчас отдыхают на Мальдивах. Пара показывает фотографии красивых пляжей и чистых бухт. Они не скрывают, что следующий этап — совместный ребенок.

К слову, для Валерии, которая младше Ивлева на 19 лет, этот брак стал первым, а для Константина — вторым. Он долгие годы был женат на женщине по имени Мария. У пары осталось двое детей — дочь Маруся живет с мамой, а сын Матвей учится за границей и работает под началом знаменитого отца. Дети смогли принять разрыв родителей и уже подружились с новой избранницей отца.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

«Папа скучает по тебе!»: внуки принцессы Дианы довели публику до слез письмами ей
«Папа скучает по тебе!»: внуки принцессы Дианы довели публику до слез
Цветочная фея Тейлор Свифт, трусы Дуа Липы и утянутая талия Бейонсе: разбор нарядов «Грэмми-2021»
Цветочная фея Тейлор Свифт, трусы Дуа Липы и утянутая талия Бейонсе:
ЕС начнет переговоры по закупке «Спутник V»
ЕС начнет переговоры по закупке «Спутник V»
Третья волна коронавируса обрушилась на Европу
Третья волна коронавируса обрушилась на Европу
Бузова сходила в храм и извинилась перед поклонниками
Бузова сходила в храм и извинилась перед поклонниками
На смартфоны россиян решили предустанавливать отечественный поисковик
На смартфоны россиян решили предустанавливать отечественный поисковик
Врач назвал способ вычислить человека с поддельной справкой о COVID-19
Врач назвал способ вычислить человека с поддельной справкой о COVID-19
Раскрыты детали о жизни погибшей в Москве школьницы со следами укусов собак
Раскрыты детали о жизни погибшей в Москве школьницы со следами укусов
Роспотребнадзор нашел нарушения на российском комбинате школьного питания
Роспотребнадзор нашел нарушения на российском комбинате школьного
"Оправдывает название": NI оценил российского "Терминатора"
"Оправдывает название": NI оценил российского "Терминатора"
Эксперты обсудили направления развития деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей
Эксперты обсудили направления развития деятельности центров
Система совершенствования олимпиад нуждается в обсуждении и систематизации
Система совершенствования олимпиад нуждается в обсуждении и

Топ на сегодня

Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!
Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!
Раскрыта причина проблем с поставками вакцин AstraZeneca в ЕС
Раскрыта причина проблем с поставками вакцин AstraZeneca в ЕС
В США выявили более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Лидер одной из правящих партий в Словакии выступила за отставку премьера
Лидер одной из правящих партий в Словакии выступила за отставку
Соратники Ельцина раскрыли роль его супруги в российской политике
Соратники Ельцина раскрыли роль его супруги в российской политике

Еще по теме

Известный российский ведущий объяснил желание обвенчаться с 28-летней девушкой
Константин Ивлев похудел на 20 килограммов
Любовница Константина Ивлева: «Я не беременна»
Свадьба Константина Ивлева с молодой избранницей в кубанской станице – видео