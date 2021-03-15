Константин Ивлев обвенчался с молодой женой

Алексей Вольцев

Константин Ивлев еще в прошлом году заявлял о том, что обязательно женится на любимой девушке Валерии Куденковой. Шеф-повар сдержал слово, и в феврале пара сыграла свадьбу, а сейчас стало известно, что они обвенчались.

Интересно, что влюбленным удалось сохранить это в тайне. Они щедро делились с публикой кадрами из ЗАГСа, а также большим торжеством, которое прошло на родине Валерии в Тамани. Но ранее они не говорили о том, что обвенчались на следующий день после свадьбы.

«Все прошло именно так, как мы ее себе представляли. Как говорится, фирма веников не вяжет, а если вяжет, то только фирменные. В первый день мы обвенчались — на церемонии присутствовали только самые близкие люди, никаких камер, ничего. После этого поехали к гостям, которые встречали нас по всем казачьим традициям», — признался шеф-повар Ивлев.

47-летний Константин и его супруга сейчас отдыхают на Мальдивах. Пара показывает фотографии красивых пляжей и чистых бухт. Они не скрывают, что следующий этап — совместный ребенок.

К слову, для Валерии, которая младше Ивлева на 19 лет, этот брак стал первым, а для Константина — вторым. Он долгие годы был женат на женщине по имени Мария. У пары осталось двое детей — дочь Маруся живет с мамой, а сын Матвей учится за границей и работает под началом знаменитого отца. Дети смогли принять разрыв родителей и уже подружились с новой избранницей отца.