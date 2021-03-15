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Кортни Лав оказалась на грани смерти из-за анемии

Кортни Лав оказалась на грани смерти из-за анемииФото: @courtneylove

Американская певица Кортни Лав, вдова лидера группы Nirvana Курта Кобейна, заявила, что оказалась на грани смерти из-за анемии в прошлом году. Об этом она рассказала в Instagram.

Артистка опубликовала рассказ о своих проблемах со здоровьем, из-за которых она была «истощена и испытывала неописуемую боль» в августе прошлого года. «Обессиленная и при весе 44 килограммов я чуть не умерла в больнице от анемии (гемоглобина у меня не было вовсе)», — поделилась 56-летняя вокалистка группы Hole. Также Лав сообщила, что многие врачи в больнице стигматизировали ее за то, что она ранее страдала наркотической зависимостью.

«Сейчас я чувствую себя очень хорошо», — подытожила Лав. Она призналась, что ей помогло облегчить боль и снять «почти все» симптомы болезни масло каннабидиола (природный экстракт каннабиса или обычной конопли, используется в качестве лечебного средства в нетрадиционной медицине).

В феврале Кортни Лав рассказала, что ей пришлось перестать сниматься в кино из-за постоянных домогательств. Она призналась, что скучает по актерской работе.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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