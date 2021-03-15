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«Кто предатель?» Бутусов призвал Зеленского дать ответ по вагнергейту

«Кто предатель?» Бутусов призвал Зеленского дать ответ по вагнергейту

Журналист Юрий Бутусов призывает президента Зеленского не ждать выхода расследования Bellingcat о деле «вагнеровцев», а самому назвать виновного в срыве масштабной операции украинских спецслужб. Об этом Бутусов заявил в интервью «Гордон».

Сам журналист считает очень подозрительным тот факт, что на секретном совещании у президента, где обсуждались детали операции, присутствовал замсекретаря СНБО Руслан Демченко. «Это абсолютно широко известный пророссийский деятель в Украине… мозг пророссийского сближения, пророссийского вектора… Абсолютно всегда действовал как пророссийский человек», — говорит Бутусов.

На заседание к президенту Демченко пришел как глава новосозданного комитета по разведке. Примечательно и то, что до этого Демченко в украинских спецслужбах никогда не работал, а в период до назначения запомнился как автор докладов о нарушении перемирия на Донбассе украинской стороной.

«Я думаю, что безоглядное желание заглянуть в глаза Путину сыграло очень злую… нельзя сказать шутку… стало основой для этого тягчайшего преступления… Вместо того, чтобы этой информацией (о „вагнеровцах“) правильно распорядиться, была немедленно дана команда на отмену операции, которая привела к тяжелейшим последствиям… И вот это не какой-то эксцесс исполнителя, это абсолютно системный ход», — считает Бутусов.

Учитывая, что круг подозреваемых в срыве операции по «вагнеровцам» достаточно узкий, то Бутусов советует Зеленскому не скрывать важную информацию и не доводить до «Вагнергейта».

«Президент обязан прекратить прятать голову в песок, а выступить по этому поводу, взять на себя ответственность за этот провал, поскольку все это было в его кабинете, все это результат его решений, начать расследование и установить, кто именно из участников этого совещания в его кабинете звонил в Беларусь, кто предатель», — настаивает журналист.

Напомним, международная группа расследователей Bellingcat снимает фильм о провале спецоперации украинской разведки по делу «вагнеровцев». Фильм должен выйти в апреле 2021 года. Лидер Bellingcat Христо Грозев называет замысел операции гениальным и намекает, что сорвали смелый план на уровне высшего руководства Украины.

Фото butusov. yuriy/Facebook

Украина

По материалам: fakty.ua
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