Кузбасские старшеклассники пройдут отбор в Московскую театральную школу Олега Табакова

Влада Некрасова

Старшеклассники Кемеровской области примут участие в отборе на обучение в Московской театральной школе Олега Табакова. Заявки подали 115 одаренных юношей и девушек. Отбирать лучших будет художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Кузбасса

По словам Владимира Машкова, участники прослушиваний – ученики 9–10-х классов – должны будут прочитать стихотворение, отрывок из классической или современной прозы, басню, исполнить песню и показать пластический этюд или танец. Самые артистичные ребята будут зачислены в Московскую театральную школу Олега Табакова. Срок обучения – пять лет на условиях полного пансиона. По окончании студенты получат диплом о высшем образовании с присвоением квалификации «артист драматического театра и кино».

Региональный отборочный тур пройдет в Кузбасском колледже культуры и искусств имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона.

Также Владимир Машков наградил 27 педагогов из 18 муниципалитетов Кузбасса, прошедших обучение по экспериментальной программе «ТОК: Театр. Открытия. Кузбасс». Это совместный инновационный проект Театра Олега Табакова и центра «Сириус. Кузбасс», организованный при поддержке Правительства Кузбасса и регионального Министерства образования и науки. Учителя русского языка и литературы, педагоги начальных классов, дошкольного образования и руководители театральных студий познакомились с новыми формами театральной педагогики, прошли мастер-классы по актерскому мастерству от ведущих преподавателей Москвы и Подмосковья.