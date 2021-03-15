Легендарный день в истории BTS! Айдолы готовятся к выступлению на Грэмми через несколько часов!

Лидия Мартынова

АРМИ, запаситесь несколькими чашками кофе и приготовьтесь отпаиваться ими сегодня вечером, чтобы не уснуть! Вас ждет очень значимый для членов группы «Бантан» эфир. Напомним, скоро состоится 63-я ежегодная церемония вручения наград «Грэмми». А теперь давайте поговорим про время. Праздничный ивент начнется в 3:00 часа ночи (по московскому времени) и, как обещается, продлится несколько часов. Если вы все еще готовы поддержать ангелочков в столь поздний час и уже закупились чипсами, попкорном, фруктами и другими снэками, сообщаем вам место встречи: трансляция пройдет на официальном сайте GRAMMY.com, а также на YouTube-канале церемонии Recording Academy / GRAMMYs (ссылку на нее мы оставили для вас ниже).

Уже через несколько часов мы все наконец узнаем, смогут ли Bangtan Boys называться победителями в номинации «лучшее выступление поп-дуэта/группы». К слову, для вашего удобства русскоязычный портал «yesasia поделился краткой хронологией событий шоу.

«2:30 — красная дорожка

3:00 — основное шоу

6:00 — Live Wrap Show»

В официальном аккаунте Twitter @Okkomovies также представили ведущих, которые будут комментировать долгожданную церемонию: Ви-джей «MTV Россия» Александр Анатольевич и блогерша Маша Миногарова.