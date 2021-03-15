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Ленту Кончаловского не включили в список претендентов на "Оскар"

Ленту Кончаловского не включили в список претендентов на "Оскар"
Во время съемок фильма

Картина "Дорогие товарищи!" российского режиссера Андрея Кончаловского не попала в список претендентов на престижную премию "Оскар". Российский комитет выдвинул ее в прошедшем ноябре, и она даже вошла в шорт-лист.

Бороться за премию в номинации "Иностранный художественный фильм" будут датская драма "Еще по одной" (Томас Винтерберг), румынская документальная драма "Коллектив" (Александр Нанэу), боснийская военная драма "Куда ты идешь, Аида?" (Ясмилы Жбанич), тунисская драма "Человек, который продал свою кожу" (Каутер Бен Ханья), гонконгская мелодрама "Лучшая пора" Цзена Госяна.

Художественный фильм "Дорогие товарищи!" посвящен трагическим событиям 1962 года, когда советская власть расстреляла демонстрацию рабочих в Новочеркасске. Этот фильм получил специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале.

В этом году премию "Оскар" будут вручать с опозданием. Церемония должна была пройти 28 февраля, но в связи с пандемией коронавирусной инфекции ее перенесли на два месяца, она состоится 25 апреля.

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По материалам: uposters.ru
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