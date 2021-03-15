Лолита подтвердила роман с Эльдаром Джараховым

Влада Некрасова

Сегодня общественность активно обсуждает личную жизнь блогера Эльдара Джарахова. Сначала в сети ходили слухи, что молодой человек вместе с солисткой группы Little Big Софьей Таюрской сыграют свадьбу. Но, кажется, у Эльдара совсем другие приоритеты.

На днях Джарахов признался, что на фоне раздутых слухов столкнулся с недопониманием потенциальных возлюбленных. Девушки начали обвинять Эльдара в распутном образе жизни.

«У меня отписки пошли, я сердца поразбивал кому-то. Девочки, к огромному сожалению, мое сердце все еще пустует», — заявил блогер.

Но это продлилось недолго. На прошлой неделе стало известно, кто является его девушкой. И к большому удивлению, певица Лолита призналась, что у них роман. На дне рождении Насти Ивлеевой Эльдар и Лолита очень мило общались и постоянно находились вместе. Знаменитости не стеснялись откровенно позировать на камеру, используя похабные жесты. Эльдар прижимался к груди Лолиты, высовывал язык, а позже сама певица опустилась на колени. Это все происходило под прицелами телекамер. В результате, гости отметили, что в общении между артистами прослеживался сексуальный подтекст.