Лунный день сегодня 15 марта 2021 года

Вадим Карасев

Каждый день можно сделать более удачным, если строить планы на основе советов астрологов. Лунный календарь подскажет вам, как правильно поступать в той или иной сфере жизни.

Этот понедельник будет достаточно неблагоприятным, поэтому эксперты внесли его в список пяти самых опасных дней марта. Проблема заключается не столько в положении Луны, сколько в настроении Меркурия, который переходит в Знак Рыб, чем лишает себя большей части созидательной энергии.

Фаза Луны: начинается 3 лунный день. Растущая Луна находится в Знаке Овна. Это значит, что у людей будет много энергии, но ее, к сожалению, не получится эффективно направить в нужное русло. Сегодня нужно смотреть в оба.

Магнитные бури 15 марта: на Солнце была зафиксирована вспышка, поэтому возможно появление магнитной бури. Метеозависимым людям стоит быть осторожнее.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

самостоятельность;осторожность во всем;дипломатичность;умение прощать.критика в адрес близких;пассивность;обучение;сплетни.

Дома не стоит заниматься какими-то сложными делами. Исключение составят лишь те из них, которые отложить на потом уже не получается. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что домашние заботы могут привести к всплескам негатива. Если вам не нравится уборка, лучше ее не делать. Вечер лучше посвятить полноценному отдыху.

Что надеть в этот понедельник

В этот непростой день очень важно научиться не только видеть черное и белое, но и различать полутона. В этом, как бы странно это ни звучало, вам поможет одежда черного цвета. Этот цвет помогает отделять важное от напускного и находить нечто благоприятное в самых негативных событиях.

Разбавить черные краски можно синими, коричневыми оттенками. Они хорошо скажутся на мышлении в целом. В качестве украшений астрологи советуют выбирать изделия из серебра. Они помогут стабилизировать энергетику и достичь внутренней гармонии. Из минералов можно выбрать аметист или аквамарин, нейтрализующие силу стихии Огня.

Настроение и здоровье 15 марта

Старайтесь быть более подвижными, не сидеть на месте, но и не переутомляться. В этот день астрологи советуют заниматься умеренными физическими нагрузками, больше гулять и меньше сидеть на месте. Пассивность и лень — это прямой путь к проигрышу.





Многие люди под воздействием Луны в Овне станут более требовательными к себе. Позвольте себе ошибаться в этот понедельник и не судите себя строго. Относитесь к промахам, как к возможности стать мудрее. Если вас одолеет внутреннее беспокойство, постарайтесь не впадать в крайности. Следуйте своим планам.

Любовь и отношения в 3 лунный день

Люди в такие дни, как этот, редко признают, что их точка зрения была неправильной. Стоит помнить об этом, если захочется с кем-то поспорить. Многие люди станут более закрытыми, негативными, аморфными. Овен постарается исправить положение, но у него вряд ли получится противостоять силе Меркурия.

Эта маленькая планета будет в упадке, поэтому информационные потоки будут искажены. Необходимо доверять фактам и поменьше общаться со сплетниками. Никому не говорите о своих любовных планах и намерениях. Женщины сегодня более конфликты, а мужчины лишены уверенности в себе.

Финансы и работа по лунному календарю

Люди будут сегодня очень опрометчивы в своих поступках и действиях, поспешны в выводах. Находясь в Овне, Луна заставляет нас действовать спонтанно, ничего не обдумывая. Это может стать причиной больших финансовых убытков. Не удивляйтесь, если ваши коллеги не пойдут на компромисс.

Овен пробуждает в людях стремление к новым познаниям, а Меркурий в Рыбах действует противоположно. Этот диссонанс приведет к неопределенности. Лучше не заниматься изучением чего-то нового. Память будет страдать, как и умение мыслить логически. В 3 лунный день лучше не тратить лишних денег.