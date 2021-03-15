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Лунный день сегодня 15 марта 2021 года

Лунный день сегодня 15 марта 2021 года

Каждый день можно сделать более удачным, если строить планы на основе советов астрологов. Лунный календарь подскажет вам, как правильно поступать в той или иной сфере жизни.


Этот понедельник будет достаточно неблагоприятным, поэтому эксперты внесли его в список пяти самых опасных дней марта. Проблема заключается не столько в положении Луны, сколько в настроении Меркурия, который переходит в Знак Рыб, чем лишает себя большей части созидательной энергии.

Фаза Луны: начинается 3 лунный день. Растущая Луна находится в Знаке Овна. Это значит, что у людей будет много энергии, но ее, к сожалению, не получится эффективно направить в нужное русло. Сегодня нужно смотреть в оба.

Магнитные бури 15 марта: на Солнце была зафиксирована вспышка, поэтому возможно появление магнитной бури. Метеозависимым людям стоит быть осторожнее.

Что принесет удачу сегодня


самостоятельность;
осторожность во всем;
дипломатичность;
умение прощать.

Что отпугнет успех в этот день


критика в адрес близких;
пассивность;
обучение;
сплетни.

Домашние дела по лунному календарю

Дома не стоит заниматься какими-то сложными делами. Исключение составят лишь те из них, которые отложить на потом уже не получается. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что домашние заботы могут привести к всплескам негатива. Если вам не нравится уборка, лучше ее не делать. Вечер лучше посвятить полноценному отдыху.

Что надеть в этот понедельник


В этот непростой день очень важно научиться не только видеть черное и белое, но и различать полутона. В этом, как бы странно это ни звучало, вам поможет одежда черного цвета. Этот цвет помогает отделять важное от напускного и находить нечто благоприятное в самых негативных событиях.

Разбавить черные краски можно синими, коричневыми оттенками. Они хорошо скажутся на мышлении в целом. В качестве украшений астрологи советуют выбирать изделия из серебра. Они помогут стабилизировать энергетику и достичь внутренней гармонии. Из минералов можно выбрать аметист или аквамарин, нейтрализующие силу стихии Огня.

Настроение и здоровье 15 марта

Старайтесь быть более подвижными, не сидеть на месте, но и не переутомляться. В этот день астрологи советуют заниматься умеренными физическими нагрузками, больше гулять и меньше сидеть на месте. Пассивность и лень — это прямой путь к проигрышу.


Многие люди под воздействием Луны в Овне станут более требовательными к себе. Позвольте себе ошибаться в этот понедельник и не судите себя строго. Относитесь к промахам, как к возможности стать мудрее. Если вас одолеет внутреннее беспокойство, постарайтесь не впадать в крайности. Следуйте своим планам.

Любовь и отношения в 3 лунный день

Люди в такие дни, как этот, редко признают, что их точка зрения была неправильной. Стоит помнить об этом, если захочется с кем-то поспорить. Многие люди станут более закрытыми, негативными, аморфными. Овен постарается исправить положение, но у него вряд ли получится противостоять силе Меркурия.

Эта маленькая планета будет в упадке, поэтому информационные потоки будут искажены. Необходимо доверять фактам и поменьше общаться со сплетниками. Никому не говорите о своих любовных планах и намерениях. Женщины сегодня более конфликты, а мужчины лишены уверенности в себе.


Финансы и работа по лунному календарю

Люди будут сегодня очень опрометчивы в своих поступках и действиях, поспешны в выводах. Находясь в Овне, Луна заставляет нас действовать спонтанно, ничего не обдумывая. Это может стать причиной больших финансовых убытков. Не удивляйтесь, если ваши коллеги не пойдут на компромисс.

Овен пробуждает в людях стремление к новым познаниям, а Меркурий в Рыбах действует противоположно. Этот диссонанс приведет к неопределенности. Лучше не заниматься изучением чего-то нового. Память будет страдать, как и умение мыслить логически. В 3 лунный день лучше не тратить лишних денег.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
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