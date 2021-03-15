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Маша Малиновская: «Я разъелась, сама не заметила, как появились лишние килограммы»

Маша Малиновская: «Я разъелась, сама не заметила, как появились лишние килограммы»

Маша Малиновская поправилась на 10 килограммов. Телеведущая уже села на диету, исключив из рациона вредные продукты. По словам звезды, критика злопыхателей заставляет ее еще больше над собой работать.


40-летняя Маша Малиновская не только правильно питается, но и активно занимается спортом. Ведущая намерена приложить все усилия, чтобы вернуть былую форму. «На последних фотографиях плохо выгляжу из-за того, что я сильно располнела. На сегодняшний день вешу на десять килограммов больше положенного. Поймите, я сейчас — толстая, а не перетянутая! Меня все считают красоткой, когда я вешу 56 килограммов. А на данный момент у меня 66–67 кг. Мне нужно похудеть, чем я сейчас усиленно и занимаюсь. Поверьте, как только мой вес придет в норму, я буду выглядеть лучше, чем в 35 лет!» — заявила теледива.

Малиновская уже села на диету. Звезда полностью отказалась от молочных продуктов. «Я просто разъелась. Никаких серьезных стрессовых ситуаций в моей жизни, к счастью, не случалось. Как-то расслабилась и сама не заметила, как появились лишние килограммы. Сейчас ничего вредного себе не позволяю. В моем рационе в основном овощи и рыба. Я только начала так питаться, поэтому пока заметного результата нет. Но он обязательно придет совсем скоро», — надеется ведущая.

По словам Маши, многие поклонники ее поддержали. Однако есть люди, которые все же негативно высказываются в адрес теледивы. Как отметила Малиновская, злые комментарии не обижают, а наоборот, мотивируют.

«На самом деле хорошо, что все говорят, что я толстая, и у меня не закрывается рот. В Интернете меня активно критикуют. Я прочитала несколько сообщений, потом посмотрела на свои последние фотографии и подумала: «Действительно, выгляжу ужасно. Маня, ты расслабилась. Срочно возьми себя в руки!» Так что я благодарна всем хейтерам, которые проходятся по моей внешности. А что касается пластики, я в последнее время стремлюсь к естественности. Я удалила гель из губ и грудь уменьшила», — заключила звезда.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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