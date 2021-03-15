Меркурий в Рыбах 15 марта: главные опасности и предостережения для Знаков Зодиака

Вадим Карасев

Меркурий 15 марта совершает переход из Знака Водолея в Знак Рыб. Из-за этого перехода планета потеряет большую часть своей позитивной энергии, поэтому у каждого Знака появятся некоторые трудности и проблемы в жизни.

Астрологи рассказали, что это будут за трудности и как их следует преодолевать. Меркурий пробудет в Рыбах недолго, поэтому он успеет послать людям немного проблем и затем снова станет благоприятным. Энергетика планеты будет негативной до 3 апреля включительно. 4 числа произойдет переход в созвездие Овна.

Овен

Дни с 15 марта по 3 апреля для Овнов будут очень непростыми. Они могут полностью потерять мотивацию, стать вялыми и ленивыми. Чтобы этого не произошло, нужно составлять для себя список целей на день, на неделю, а лучше на весь грядущий период.

Телец

У Тельцов в жизни мало что изменится из-за такого перехода Меркурия, но одно изменение будет очень важным. Ослабление информационных потоков лишит Тельцов возможности поглощать новые знания. Их память ухудшится, а желание узнавать что-то полезное временно исчезнет.

Близнецы

Близнецы могут почувствовать несвойственные им стремление к уединению и проблемы с коммуникацией. В эти две недели эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно советуют фокусироваться больше на делах и работе. Любовь и флирт пока подождут.

Рак

Раков ожидает всплеск потребности в общении. Людям этого Знака стоит опасаться предательств со своей стороны. Может появиться соблазн изменить второй половинке, пожертвовать дружбой ради успеха или денег. Не стоит даже думать об этом.

Лев

Львов ожидает всплеск эмоций. Под воздействием негативного Меркурия люди этого Знака могут наделать кучу ошибок в бизнесе. Астрологи настоятельно не рекомендуют отправляться в дальнюю дорогу, долгое время проводить за рулем. Концентрация внимания упадет — можно случайно нарушить правила, превысить скорость.

Дева

Девам ни в коем случае с 15 марта по 3 апреля нельзя терять самокритичности, присущей их Знаку. Окружающие люди могут нахваливать Дев, причем даже абсолютно искренне, но если представители этого Знака начнут думать, что они идеальны, все тут же пойдет крахом.

Весы

У Весов может появиться склонность к стереотипному мышлению. Нужно любыми способами избегать общения с теми, кто чрезмерно консервативен в своих взглядах на деньги и любовь. Весам нельзя в период пребывания Меркурия в Рыбах обращать внимание на мнение окружающих. Нужно думать своей головой.

Скорпион

Скорпионам будет крайне непросто отличать плохое от хорошего, правильное от неправильного. Меркурий не заберет у этих людей главное — их мощнейшую интуицию. Именно поэтому им стоит уповать на внутренний голос. В трудных ситуациях он их не подведет.

Стрелец

Обычно Стрельцам не свойственно стремление к идеализму и перфекционизму, но с 15 марта все может измениться. Астрологи советуют не пытаться быть лучшими во всем. В попытках обогнать конкурентов Стрельцы могут потратить много сил и энергии, необходимых для важных дел.

Козерог

У Козерогов в жизни начнут происходить стремительные события. Они могут отличаться непредсказуемостью. Еще стоит обращать внимание не на то, что говорят люди, а на то, как они это делают. Нужно опасаться слухов, сплетней и словесных перепалок. Для этого стоит перестать что-то кому-то доказывать.

Водолей

Эти две с небольшим недели пройдут для Водолеев в очень неприятном ключе. Возможно, что сорвутся какие-то дела, придется изменить планы. Возможны разочарования в людях, причем в самых близких. Чтобы этого не происходило, не стоит принимать желаемое за действительное.

Рыбы

У Рыб сильно ослабнет интуиция и появятся проблемы на работе, особенно у тех, кто занят в творческой сфере. Также возможны вспышки ностальгии, обострение страхов и комплексов. С другой стороны, этот период может стать отправной точкой в новое светлое будущее. Нельзя терять веру в себя и здоровый оптимизм.