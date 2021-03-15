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Минцифры сделает российские поисковики более доступными

Минцифры сделает российские поисковики более доступными

Минцифры России продолжает работу над проектом по предустановке российского программного обеспечения на устройства. Поправками к федеральному законодательству от 22 декабря 2020 года предусмотрено право пользователей выбирать российскую поисковую систему.

"В развитие норм закона Минцифры России разработало проект постановления, где предлагается следующий порядок: на устройстве, произведенном после 1 июля 2021 года, при его активации или при первом заходе в браузер будет появляться окно выбора, где пользователь сможет самостоятельно выбрать одну из поисковых систем. Среди них будет в том числе российская. Естественно, у пользователя будет возможность в любое время свой выбор изменить", — рассказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Предустановка ПО — часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Предварительно установленные программы будут доступны на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах, произведенных после 1 апреля 2021 года.

Нововведение позволит создать более привлекательные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами.

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По материалам: uposters.ru
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