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Министр спорта: интерес к комплексу ГТО растет с каждым годом по всей России

Министр спорта: интерес к комплексу ГТО растет с каждым годом по всей России

Интерес к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне" (ГТО) повышается с каждым годом по всей стране, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Комплекс нормативов ГТО был утвержден в СССР 90 лет назад, 11 марта 1931 года. Матыцин посетил центр тестирования ГТО, расположенный на базе Спортивно-педагогического колледжа Москомспорта.

Мы видим, что интерес к комплексу растет с каждым годом, он становится интересным для всех возрастов. Рад, что сегодня мы приобщились к процессу сдачи норм ГТО.

Надеюсь, что учащиеся этого колледжа на всю жизнь сохранят привычку занятий спортом. Образование, спорт и культура должны быть неотъемлемыми, интегрированными друг в друга частями нашей жизни", — отметил Матыцин. Министр добавил, что комплекс ГТО вызывает большой интерес не только у москвичей, но и у всех жителей России.

"Комплекс ГТО дает людям возможность увидеть траекторию своего развития, совершенствования, быть готовым к труду, реализации своих интеллектуальных способностей, чувствовать себя достойным членом общества. ГТО позволяет почувствовать себя членом большой спортивной команды", — добавил министр спорта РФ.

Всего с 1 сентября 2014 года по 1 декабря 2020 года регистрацию на портале ГТО прошли 14 424 511 россиян. Порядка 60% (8 081 623 человека, по данным на декабрь 2020 года) уже завершили подготовку и приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО.

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По материалам: uposters.ru
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