Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов по Алеппо

Влада Некрасова

Минобороны Турции утверждает, что Сирия нанесла ракетный удар по двум населенным пунктам в северной части провинции Алеппо, которые подконтрольны турецкой стороне, есть пострадавшие, передает агентство Anadolu.

Ранее проправительственная сирийская газета al-Watan сообщала, что нефтяные автоцистерны подверглись в ночь на понедельник ракетному удару на контролируемой протурецкими группировками северной части провинции Алеппо в Сирии.

По данным турецкого минобороны, ракеты были пущены из аэродрома Квайрес и якобы ударили по городам Джараблус и Эль-Баб, которые находятся под контролем Турции. Ведомство, как передает агентство, уведомило Россию о необходимости не допускать подобных атак со стороны Сирии.

США и Турция 17 октября 2019 года заявили, что договорились о приостановке турецкой военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.

*Террористическая организация, запрещенная в России.