Мишустин призвал сосредоточиться на поручениях по Дальнему Востоку

Влада Некрасова

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал кабмин сосредоточиться на выполнении поручений по Дальнему Востоку, отметив, что исполнительская дисциплина – показатель эффективности каждого.

"Я сказал о тех поручениях, которые давались неоднократно, в том числе во время посещения Дальнего Востока. Пожалуйста, коллеги, сосредоточьтесь над их выполнением. Сроки там поставлены, и я со всеми вами обсуждал данные поручения", - сказал Мишустин на совещании по развитию региона.

"Исполнительская дисциплина - это показатель эффективности работы, в том числе каждого из вас. В конечном итоге от этого зависит благополучие людей на Дальнем Востоке, комфорт и уровень жизни", - добавил он.