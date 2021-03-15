Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19

Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19

Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19Фото: Jeenah Moon / Reuters

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, за год от коронавируса умерли более 30 тысяч жителей города. «Каждое утро первое, что я вижу – список и число в нем. Главное, сколько людей мы потеряли, сколько ньюйоркцев ушли, сколько соседей, сколько родных», — заявил де Блазио.

Глава города отметил, что от COVID-19 скончались больше ньюйоркцев, чем во Второй мировой войне, Вьетнаме, от урагана Сэнди и в терактах 11 сентября вместе взятых. «Так или иначе каждую семью затронуло», — указал он.

В конце февраля сообщалось, что власти США изучают 23 случая смерти в штате Нью-Йорк после вакцинации от коронавируса. Представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний США пояснил, что на данный момент связь между умершими американцами и принятием препарата пока не установлена. По его словам, на основании полученных данных побочные эффекты аналогичны тем, которые наблюдались в клинических испытаниях. В их числе головная боль, озноб, легкая температура, утомляемость.

Во время первой волны коронавируса в США, которая пришлась на весну 2020 года, Нью-Йорк был центром эпидемии. В штате умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тысяч человек каждый день.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Россиян предупредили о мошенничестве на сайтах с объявлениями о работе
Россиян предупредили о мошенничестве на сайтах с объявлениями о работе
Жена разоблачила измену мужа и перечислила четыре признака неверности мужчин
Жена разоблачила измену мужа и перечислила четыре признака неверности
Эксперт перечислил правила безопасных покупок в интернете
Эксперт перечислил правила безопасных покупок в интернете
Постпред при Совете Европы раскрыл последствия ухода России из организации
Постпред при Совете Европы раскрыл последствия ухода России из
Россиян призвали подождать месяц до весеннего тепла
Россиян призвали подождать месяц до весеннего тепла
Россиянин насмерть сбил инспектора ДПС
Россиянин насмерть сбил инспектора ДПС
Знаменитого льва с заставки киностудии MGM заменили цифровой копией
Знаменитого льва с заставки киностудии MGM заменили цифровой копией
В Азербайджане стартуют первые после эскалации в Карабахе учения
В Азербайджане стартуют первые после эскалации в Карабахе учения
Маша Малиновская: «Я разъелась, сама не заметила, как появились лишние килограммы»
Маша Малиновская: «Я разъелась, сама не заметила, как появились
Екатерина Кузнецова из-за карантина на три месяца застряла на Шри-Ланке
Екатерина Кузнецова из-за карантина на три месяца застряла на
Душе хотелось праздника: под Винницей директор молокозавода начал палить в воздух из автомата и обесточил половину поселка
Душе хотелось праздника: под Винницей директор молокозавода начал
Гарри Стайлс завоевал "Грэмми" за песню в стиле "поп"
Гарри Стайлс завоевал "Грэмми" за песню в стиле "поп"

Топ на сегодня

Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!
Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!
Путин рассказал о лечении чиновников российскими лекарствами от COVID-19
Путин рассказал о лечении чиновников российскими лекарствами от
Кремль предупредил об угрозе провокаций в Донбассе
Кремль предупредил об угрозе провокаций в Донбассе
Российский общепит начал экономить на салфетках из-за роста цен на продукты
Российский общепит начал экономить на салфетках из-за роста цен на
Журналист Le Figaro Эрбле предрек Европе Frexit
Журналист Le Figaro Эрбле предрек Европе Frexit

Еще по теме

Мэр Нью-Йорка заявил о беспрецедентных человеческих потерях от COVID-19
Мэр Нью-Йорка: Никто из пострадавших от взрыва не умрет
Мэр Нью-Йорка заявил о сохранении усиленных нарядов полиции
Число жертв коронавируса в США превысило потери в трех войнах