Мэр Нью-Йорка заявил о беспрецедентных человеческих потерях от COVID-19

Влада Некрасова

Нью-Йорк потерял от коронавируса больше людей, чем во время Второй мировой войны, войны во Вьетнаме, во время урагана Сэнди и при теракте 11 сентября вместе взятых – за год от болезни скончались более 30 тысяч ньюйоркцев, заявил мэр города Билл де Блазио.

В воскресенье в Нью-Йорке прошла церемония памяти жертв коронавируса. Примерно год назад в городе от COVID-19 скончался первый пациент.

"Каждое утро первое, что я вижу – список и число в нем. Главное, сколько людей мы потеряли, сколько ньюйоркцев ушли, сколько соседей, сколько родных. Сегодня это число составляет более 30 тысяч", - сказал де Блазио.

По его словам, от болезни скончались больше ньюйоркцев, чем во Второй мировой войне, Вьетнаме, от урагана Сэнди и в терактах 11 сентября вместе взятых.

США, которая пришлась на весну 2020 года, Нью-Йорк был центром эпидемии. В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тысяч.