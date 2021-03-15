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Модели, тату-мастера и бизнесвумен: кто пришел пиариться на шоу «Холостяк»?

Модели, тату-мастера и бизнесвумен: кто пришел пиариться на шоу «Холостяк»?

Вчера состоялась премьера шоу «Холостяк» с участием Тимати на канале ТНТ. Кто же будет бороться за сердце музыканта?

Музыкант в роскошном особняке познакомился со всеми участницами проекта. Каждой девушке, которая приехала к нему, Тимати целовал руку и старался выслушать ее мини-представление. Первой участницей стала Мария Вебер, которая очень напоминает его бывшую возлюбленную Анастасию Решетову.


Также на шоу приехали и знакомые Тимати. Например, Дарья Погадаева, которая уже снималась у него в клипе. Отметим, что каждая девушка вручила «холостяку» небольшой подарок. Дарья подарила Тимати духи, которые создала сама.

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В проекте также участвовали девушки, которые не приходили на официальный кастинг. Их Тимати пригласил сам. Такое случилось впервые за всю историю проекта. Теперь модель Лара Лепп и Мария Лобанова будут бороться за сердце Тимура.

Нашлась и та девушка, которая перескочила из одного телепроекта в другой.  Александра Маслакова приехала на «Холостяк» сразу же после окончания шоу «Последний герой».

Первой, кто получил розу стала Татьяна Супиченко. Она покорила Тимати своей жизнерадостностью и юмором.  

Самое интересное случилось в конце проекта. Выяснилось, что одна из претенденток получила гонорар за участие в «Холостяке». Ее имя еще неизвестно.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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