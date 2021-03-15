Модернизированную электричку City Express запустили в Киеве

Лидия Мартынова

15 марта в рамках проекта Kyiv City Express из ближайших пригородов Киева был запущен челночный электропоезд до столицы. Модернизированная электричка связывает пригородные станции Буча, Ирпень, Беличи и киевскую платформу Святошин. Ходить электричка будет в утренний период пиковой нагрузки (6−8 часов) и в вечерний час пик (18−20 часов). Время в пути между конечными станциями составляет 23 минуты.

Постоянный график движения поездов пока что не установлен. Предполагается, что поначалу первый поезд со станции Буча будет отправляться в 6.27. В последний вечерний рейс со станции Святошин электричка будет отправляться в 19.38.

Как объяснил директор филиала «Пассажирская компания» Укрзалізниці Александр Перцовский, новая электричка должна разгрузить Житомирскую трассу на Киев.

Что касается пассажиров-льготников, то в электричках будет предусмотрено право проезда по льготному тарифу. Территориальные общины согласились компенсировать расходы железнодорожникам.

Фото oleksandr. pertsovskyi/Facebook, Олег Васильев/Facebook