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Модернизированную электричку City Express запустили в Киеве


15 марта в рамках проекта Kyiv City Express из ближайших пригородов Киева был запущен челночный электропоезд до столицы. Модернизированная электричка связывает пригородные станции Буча, Ирпень, Беличи и киевскую платформу Святошин. Ходить электричка будет в утренний период пиковой нагрузки (6−8 часов) и в вечерний час пик (18−20 часов). Время в пути между конечными станциями составляет 23 минуты.


Постоянный график движения поездов пока что не установлен. Предполагается, что поначалу первый поезд со станции Буча будет отправляться в 6.27. В последний вечерний рейс со станции Святошин электричка будет отправляться в 19.38.

Модернизированную электричку City Express запустили в Киеве

Как объяснил директор филиала «Пассажирская компания» Укрзалізниці Александр Перцовский, новая электричка должна разгрузить Житомирскую трассу на Киев.


Что касается пассажиров-льготников, то в электричках будет предусмотрено право проезда по льготному тарифу. Территориальные общины согласились компенсировать расходы железнодорожникам.

Фото oleksandr. pertsovskyi/Facebook, Олег Васильев/Facebook

Украина

По материалам: fakty.ua
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