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Настя Стецевят перенесла свадьбу из-за проблем со здоровьем

Настя Стецевят перенесла свадьбу из-за проблем со здоровьем

Недавно Алексей Купин обещал свадьбу Максима Колесникова и Насти Стецевят через четыре дня, но новостей о том, что влюбленные побывали в загсе, не поступало. В конце концов, Настя вышла на связь и объяснила, что у нее возникли проблемы со здоровьем, пришлось даже делать УЗИ. Когда теперь состоится бракосочетание, экс-участница не уточнила.

Настя Стецевят так радовалась предложению Максима Колесникова, влюбленные не хотели затягивать с росписью, устроили показательный шопинг с примеркой костюмов, а Алексей Купин пообещал, что через четыре дня будет свадьба. Но все планы сорвали проблемы со здоровьем, Настя жалуется, что организм ее подвел, пишет newstes.ru.
Здоровье у Настя слабое. На проекте она сломала ногу, и много месяцев не могла нормально ходить, путешествуя то на Сейшелы, то в Москву. Операции ей делали и там, и там, по несколько раз. То вставляли штифт, то убирали его, так как пошло отторжение и нагноение, жаркий островной климат усугублял ситуацию. Покинув проект, она отправилась домой, чтобы восстановиться.

Сейчас у Насти возникли проблемы, заставившие ее обратиться к гинекологу. Девушка жалуется, что пришлось делать УЗИ, а плохое самочувствие помешало ей отправиться в загс и расписаться, а затем улететь в свадебное путешествие. Так как ей хотелось, чтобы все произошло, как было задумано, свадьбу перенесли.

«Не повезло», «Ничего, не к спеху, можно и подождать», «Береги себя», - высказываются поклонники.

Хейтеры уже злословят о том, что все разговоры о бракосочетании были только разговорами, пиаром, хайпом и поиском рекламных заработков. На самом деле никакой свадьбы не планировалось изначально, и экс-участники еще не раз хайпанут на этой теме. Хейтеры нередко оказываются правы, может, и в этот раз не ошибаются?
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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