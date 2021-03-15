Названа рекордсменка по числу наград «Грэмми» среди женщин

Вадим Карасев

БейонсеФото: @beyonce

Названа рекордсменка по числу наград «Грэмми» среди женщин, ею стала американская певица Бейонсе (Бейонсе Жизель Ноулз-Картер). На ее счету уже 28 наград премии, сообщили в Twitter организаторы.

«Снова вершится история. Бейонсе теперь певица с наибольшим количеством наград "Грэмми" — 28», — говорится в сообщении. До этого рекорд установила кантри-певица Элисон Краусс. Она завоевывала «Грэмми» 27 раз. Абсолютный рекорд принадлежит дирижеру Георгу Шолти, который 31 раз становился лауреатом премии.