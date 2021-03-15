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Названо число погибших в Сирии российских военных

Названо число погибших в Сирии российских военныхФото: Николай Журавлев / РИА Новости

За время российской военной операции в Сирии погибли 112 российских военнослужащих. Такое число назвал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, его слова приводит «Интерфакс».

Об этом Красов заявил на круглом столе, посвященном военной медицине. Других деталей не приводится.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об успехах российской операции в Сирии. По его словам, усилия Москвы позволили одержать победу над терроризмом и предотвратить угрозу насильственной смены власти в республике, которая привела бы к кровопролитию и хаосу.

Россия проводит военную операцию в Сирии с сентября 2015 года. Целью кампании называлась поддержка правительственной армии и сирийского президента Башара Асада в борьбе с террористами, в том числе с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России).

В мире

По материалам: lenta.ru
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