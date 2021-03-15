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Названы главные страхи российских вкладчиков

Названы главные страхи российских вкладчиковФото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Эксперты назвали РИА Новости главные страхи российских вкладчиков. Оказалось, что россияне, которые собираются открыть вклад, задаются вопросами о ставках, возможности забрать свои деньги досрочно, безопасности открытия депозита онлайн, а также о налоге на процентный доход.

При этом наиболее частым вопросом в последнее время является налогообложение процентного дохода по вкладам, рассказал директор департамента частного банковского обслуживания кредитной организации Александр Сычков.

Также некоторые вкладчики считают, что до истечения срока договора не смогут вернуть деньги, если возникнет такая необходимость. На самом деле банк должен вернуть деньги по первому требованию клиента, а многие кредитные организации при досрочном закрытии вклада все равно выплачивают клиентам проценты, но не полностью, пояснил Сычков.

Замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин пояснил, что главный нюанс в досрочном закрытии вкладов может быть в потере начисленных процентов по ним. В связи с этим эксперт посоветовал внимательно смотреть на условия, прописанные в договоре с банком.

Кроме того, россияне интересуются надежностью размещения средств. Так, некоторые до сих пор не знают, что вклады до 1,4 миллиона рублей страхуются.

Другим поводом для беспокойства вкладчиков стали снижающиеся процентные ставки. Полухин пояснил, что основное влияние на изменения условий по депозитам в настоящее время оказывает ключевая ставка ЦБ, которая пока сохраняет свое значение. «В ближайшее время очень значительных подвижек в доходности не ожидаем», — заявил он.

Ранее сообщалось, что у россиян появилось больше свободных денег: индекс «свободных денег» (ИСД) января 2021 года показал максимальный рост за всю историю наблюдений. Этот показатель демонстрирует динамику превышения доходов над расходами. Как рассказали эксперты, свободные деньги в бюджетах россиян образовались в период неопределенности из-за пандемии и скачка инфляции.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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