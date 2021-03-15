Названы профессии с наибольшим числом желающих уволиться россиян

Вадим Карасев

Более половины россиян (63%) готовы поменять текущую работу. Наименьшая доля специалистов, готовых на такой шаг, наблюдается в IT- индустрии, свидетельствуют результаты сервиса "Работа.ру".

"63% жителей России готовы поменять текущую работу. Чаще других специалистов хотели бы уволиться представители сферы охраны (69%), а также работники из области торговли (68%). Столько же сотрудников транспортной сферы (68%) готовы сменить свое текущее место работы. В строительстве недовольных работой специалистов оказалось 64%. Сменить место работы или профессию готовы также по 62% респондентов из ресторанного бизнеса и отрасли производства", - указано в тексте исследования.

Зарплатой на текущей должности недовольны 57% сотрудников. 55% желающих уволиться являются медработниками, 53% - учителями, 52% - маркетологами и рекламщиками. Из IT-направления хотелось бы уйти половине респондентов.

Также на вопрос о желаемом размере зарплаты на нелюбимой работе именно IT-специалисты назвали самую большую среднюю цифру - 195 200 рублей в месяц. А самую низкую желаемую зарплату на нелюбимой работе назвали специалисты из сферы охраны - 89 990 рублей. Продолжать трудиться на нелюбимом месте специалисты в промышленности готовы за 180 300 рублей в месяц, в маркетинге и рекламе - за 170 100 рублей, а в сфере транспорта и логистики сотрудники готовы терпеть неустраивающую их должность за 156 800 рублей в месяц.

Исследование проводилось в марте 2021 года по всей территории России. В нем приняли участие более 5 тыс. человек старше 18 лет.