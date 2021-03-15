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Названы самые довольные своей работой россияне

Названы самые довольные своей работой россиянеФото: Pixabay

Исследование сервиса «Работа.ру» назвало россиян, которые больше всего довольны своей работой. Об этом пишет РИА Новости.

Так, наибольшая доля довольных своей работой россиян трудятся в сфере информационных технологий (60 процентов), в ресторанах и кафе (52 процента), а также в медицине (50 процентов).

Кроме того, 49 процентов россиян заявили, что их устраивает работа в строительстве, в сфере банков и инвестиций, а также в области образования. В области маркетинга и рекламы своей работой довольны 48 процентов опрошенных, а в производстве и промышленности — 45 процентов.

Сервис выяснил, чем именно чаще всего недовольны сотрудники российских компаний. Так, 77 процентов опрошенных не устраивает размер зарплаты. Треть респондентов пожаловалась на условия труда, а четверть хотела бы изменить отношение начальника к своей работе. Графиком работы оказались недовольны 22 процента сотрудников, местоположением работы — 19 процентов, а 5 процентов россиян хотели бы изменить отношение коллектива к себе.

В августе прошлого года больше всего уровнем своей заработной платы были довольны программисты и руководители. Число медицинских работников, довольных заработком, также значительно выросло за последние годы.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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