Неверов выдвинул свою кандидатуру на праймериз "Единой России"

Лидия Мартынова

Глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов стал одним из первых кандидатов на праймериз "Единой России", выдвинув свою кандидатуру от округа, от которого избрался в седьмой созыв нижней палаты парламента, сообщили журналистам в пресс-службе фракции.





"Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме выдвинул свою кандидатуру по 175 Смоленскому одномандатному избирательному округу, от которого он был избран в 7 созыв, а также по территориальной группе", - уточнили во фракции.