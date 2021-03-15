Неверов выдвинул свою кандидатуру на праймериз "Единой России"
Сегодня, 19:35 Лидия Мартынова
Глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов стал одним из первых кандидатов на праймериз "Единой России", выдвинув свою кандидатуру от округа, от которого избрался в седьмой созыв нижней палаты парламента, сообщили журналистам в пресс-службе фракции.
"Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме выдвинул свою кандидатуру по 175 Смоленскому одномандатному избирательному округу, от которого он был избран в 7 созыв, а также по территориальной группе", - уточнили во фракции.
По материалам: ria.ru