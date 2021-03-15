Никита Уманский: Я на 100% мамин сын

Вадим Карасев

Я на 100% мамин сын. Не путать с маменькиным сыночком. Мы с детства очень близки. И до сих пор Мама для меня самый близкий и любимый человек, хоть мне уже за 30, и я сам уже отец. Нет ничего лучше, чем приехать домой к маме, рассказать ей все свои новости, поделиться успехами и переживаниями и получить мудрый совет. В последнее время редко получается встречаться, и от этого встречи ещё ценнее.Я не стыжусь вот так открыто это писать, наоборот считаю, что огромная заслуга матери, когда взрослый сын, уже состоявшийся мужчина говорит о своих чувствах и эта связь «мама-сын» не потеряна. Мамочка, я люблю тебя! Спасибо за все! Береги себя!