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    Новости » Украина » «Ниже отступать, Вить, невозможно»: в сети всплыли новые записи разговоров Суркова с Медведчуком о Донбассе

«Ниже отступать, Вить, невозможно»: в сети всплыли новые записи разговоров Суркова с Медведчуком о Донбассе

«Ниже отступать, Вить, невозможно»: в сети всплыли новые записи разговоров Суркова с Медведчуком о Донбассе

Обнародована новая аудиозапись, на которой происходит диалог людей с голосами, якобы нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова. Ее опубликовал OBOZREVATEL.

На записи, состоящей из трех частей, собеседники обсуждают связи с «министром обороны» боевиков «ДНР» Кононовым, которого называют «Царь», поставку наличных в оккупированное Дебальцево, а также создание «Совета городов». В последней части аудиозаписи обсуждаются также условия договоренностей между Украиной и РФ по Донбассу. В частности, подчеркивается: «Кроме Совета городов, все остальное в целом осталось прежним» и «Ниже отступать, Вить, невозможно».

Напомним, глава СБУ Иван Баканов пообещал проверить подлинность предыдущей аудиозаписи якобы между Сурковым и Медведчуком. При этом в парламентском Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки заявили, что обнародованный на аудиозаписи разговор содержит признаки Статьи УК о Госизмене.

Фото: pixabay.com

Украина

По материалам: fakty.ua
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