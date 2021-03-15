Новый турецкий тяжёлый вертолёт АТАК 2 получит украинские двигатели

Анастасия Иванова

По словам гендиректора турецкой авиастроительной компании Тенил Котил, новый вертолёт АТАК 2 разрабатывается объединением Turkish Aerospace Industries для интересов Турции и получит украинские двигатели. Его проектируют по заказу Минобороны Турции. Первое испытание тяжелого вертолета запланировано на 2024-2025 год.

АТАК 2 является таким же по классу как американский АН-64 «Апач» и российский Ми-28НМ «Ночной охотник». Новый ударный вертолёт тяжёлого класса будет оснащаться 30-ти миллиметровой пушкой, ракетным вооружением с последних версий Т129 и современным бортовым радиоэлектронным оборудованием. Заявленная взлётная масса должна составлять 11 тонн с массой полезной нагрузки более 1200 кг.

Боевой вертолёт будет обладать повышенной маневренностью. Вооружение вертолёта представлено противотанковыми ракетами большой дальности и ракетными комплексами класса «воздух-воздух». Вертолёт АТАК 2 предназначен для ведения боёв «воздух-земля» и «воздух-воздух», операций, связанных с разведкой и наблюдением. Также машина может осуществлять авиационную поддержку и огневое сопровождения, участвуя в наступательных операциях.

Сообщение Новый турецкий тяжёлый вертолёт АТАК 2 получит украинские двигатели появились сначала на Информационное агентство "SM News".