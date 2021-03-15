Нумерология и энергетика дня: что принесет удачу 15 марта
Нумерология — наука о числах. Она рассказывает об их энергетике и о том, как они влияют на нашу судьбу. Эксперты поделились своим мнением о том, какую роль в нашей жизни могут играть числа сегодня.
Первый день недели — самый сложный. Начать новую неделю позитивно вам помогут советы экстрасенсов. Старайтесь пока не ставить перед собой новых целей, сосредоточившись на самых важных делах, требующих завершения.
Число-покровитель 15 марта 2021 года
Чтобы понять, какое число будет управлять энергией этого дня, необходимо сложить все цифры даты 15.03.2021 и прибавить к ним порядковый номер понедельника — 1.
1+5+0+3+2+0+2+1+1=15. 1+5=6. День пройдет под управлением Шестерки. Это число — символ объединения, интеграции, взаимовыручки, перемешивания культур, знаний. Именно поэтому символ этого дня — две соединенные вместе окружности.
История 15 марта: каким был этот день в прошлом
Это день соединения культур и людей:
15 марта 1990 года были начаты официальные переговоры между СССР и Ватиканом;
в 1937 году в этот день был открыт первый в мире банк донорской крови в Чикаго, США;
1867 году Австрия и Венгрия объединились в Австро-Венгрию;
в 1820 году появился 23 штат США;
15 марта в 1812 году появилось первое русское поселение в США;
в 1684 году в этот день в Пекине освящается первая православная русская церковь.
Конечно, сегодня объединение и интеграция будут не самыми простыми, потому что Меркурий перейдет в Знак Рыб, но число 6 будет на вашей стороне.
Главные советы нумерологов на этот понедельник
Число 6 потребует от людей дипломатичности. Старайтесь быть гибкими и пробуйте идти на компромиссы. Это зачтется вам в будущем и привлечет внимание позитивных людей к вашей персоне.
Занимайтесь совместными делами с коллегами и родственниками. Не бойтесь протягивать руку помощи, если она кому-то понадобится.
Не навязывайте свое мнение. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что Шестерка не любит наглых людей, так что старайтесь слушать окружающих.
Если вы что-то начали делать, старайтесь это завершить. Не нарушайте обещаний, не обманывайте и не воспринимайте все слишком близко к сердцу.
Лучшие талисманы на этот понедельник
Наиболее близким знаком к символу интеграции является бесконечность. Поставьте такой значок на рабочий стол компьютера или на заставку телефона.
Самые лучшие цвета-талисманы в день правления числа 6 — синий и коричневый. Они не дадут вам потерять нить, связывающую вас со здравым смыслом.
Также полезным будет успокаивающий камень аквамарин, который поможет оставаться добрыми и позитивными даже в самой непростой ситуации. Он поможет избежать ругани и ссор.