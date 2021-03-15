Обычная бытовая химия связана с рождением недоношенных младенцев

Лидия Мартынова

Последнее исследование ученых позволило выяснить еще одну причину рождаемости недоношенных детей. В рамках эксперимента специалисты изучили образцы крови более 3500 беременных женщин, среди которых у 184 роды были преждевременными.

В крови почти всех женщин, у которых были недоношенные дети, были обнаружен особые вещества. Речь идет о полибромированных дифениловых эфирах. Их используют в качестве антипиренов в мебели и коврах.

Таким образом, обычная бытовая химия оказалась опасна для будущего малыша. Ученые проанализировали все остальные факторы риска, в том числе этническую принадлежность, возраст и курение во время беременности.

По итогам подсчетов специалисты пришли к выводу, что порядка 75% женщин, которые контактировали с ПБДЭ имели больше риск того, что роды начнутся раньше поставленного срока.

Сообщение Обычная бытовая химия связана с рождением недоношенных младенцев появились сначала на Информационное агентство "SM News".