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Обычная бытовая химия связана с рождением недоношенных младенцев

Последнее исследование ученых позволило выяснить еще одну причину рождаемости недоношенных детей. В рамках эксперимента специалисты изучили образцы крови более 3500 беременных женщин, среди которых у 184 роды были преждевременными.

В крови почти всех женщин, у которых были недоношенные дети, были обнаружен особые вещества. Речь идет о полибромированных дифениловых эфирах. Их используют в качестве антипиренов в мебели и коврах.

Таким образом, обычная бытовая химия оказалась опасна для будущего малыша. Ученые проанализировали все остальные факторы риска, в том числе этническую принадлежность, возраст и курение во время беременности.

По итогам подсчетов специалисты пришли к выводу, что порядка 75% женщин, которые контактировали с ПБДЭ имели больше риск того, что роды начнутся раньше поставленного срока.

Сообщение Обычная бытовая химия связана с рождением недоношенных младенцев появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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