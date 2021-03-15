Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Очередной черновик завещания певицы Ареты Франклин найден и передан в суд

Очередной черновик завещания певицы Ареты Франклин найден и передан в суд

Очередной черновик завещания певицы Ареты Франклин найден и передан в суд
Черновик возможного четвертого завещания "королевы соула" Ареты Франклин найден и передан в суд в Мичигане, пишет газета New York Times.

Ранее сообщалось, что три завещания американской певицы Ареты Франклин, скончавшейся летом 2018 года, были обнаружены в ее доме в Детройте. По словам адвоката певицы Дэвида Беннетта, завещания написаны от руки, два из них были написаны в 2010 году, а третье датировано мартом 2014-го.

Сообщается, что некоторые записи с трудом поддаются расшифровке, на многих страницах вычеркнуты фразы, на полях написаны различные пометки. Последнее завещание певицы 2014 года было обнаружено в дневнике, спрятанном в подушках дивана. Согласно завещанию, все имущество Франклин должно перейти членам ее семьи.


По данным газеты, черновик, вероятно, четвертого завещания представляет собой восьмистраничный документ под названием "Завещание Ареты Франклин", составленный в год смерти певицы, с прилагающимся документом с условиями траста. Оба документа не содержат подписи певицы и помечены как черновик.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

После интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри канал обвинили в искажении фактов
После интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри канал обвинили
Еще одна страна приостановила использование вакцины AstraZeneca
Еще одна страна приостановила использование вакцины AstraZeneca
Российские врачи предупредили о рисках вакцинации в пост
Российские врачи предупредили о рисках вакцинации в пост
Россиянам спрогнозировали срок возвращения к нормальной жизни после пандемии
Россиянам спрогнозировали срок возвращения к нормальной жизни после
В некоторые регионы России придет аномальное тепло
В некоторые регионы России придет аномальное тепло
В Киеве заминировали Цирк и Минкультуры с требованием уволить руководство
В Киеве заминировали Цирк и Минкультуры с требованием уволить
Главные жизненные принципы знаков зодиака
Главные жизненные принципы знаков зодиака
Анастасия Волочкова: «Даже не знаю, где живет дочь»
Анастасия Волочкова: «Даже не знаю, где живет дочь»
Татьяна Устинова: «Полдвенадцатого ночи, а я не думаю, что муж пошел в стриптиз-бар»
Татьяна Устинова: «Полдвенадцатого ночи, а я не думаю, что муж пошел
Очередной черновик завещания певицы Ареты Франклин найден и передан в суд
Очередной черновик завещания певицы Ареты Франклин найден и передан в
Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов по Алеппо
Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов по Алеппо
Экономист рассказал, когда нужно избавляться от доллара
Экономист рассказал, когда нужно избавляться от доллара

Топ на сегодня

США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19
Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19
Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!
Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!
Путин рассказал о лечении чиновников российскими лекарствами от COVID-19
Путин рассказал о лечении чиновников российскими лекарствами от
Российский общепит начал экономить на салфетках из-за роста цен на продукты
Российский общепит начал экономить на салфетках из-за роста цен на

Еще по теме

Звезду рон-н-ролла Арету Франклин обокрали, когда она умирала от рака
Арета Франклин оказалась при смерти
В США умерла от рака легендарная певица Арета Франклин
Умерла Арета Франклин