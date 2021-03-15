Очередной черновик завещания певицы Ареты Франклин найден и передан в суд

Лидия Мартынова

Черновик возможного четвертого завещания "королевы соула" Ареты Франклин найден и передан в суд в Мичигане, пишет газета New York Times.

Ранее сообщалось, что три завещания американской певицы Ареты Франклин, скончавшейся летом 2018 года, были обнаружены в ее доме в Детройте. По словам адвоката певицы Дэвида Беннетта, завещания написаны от руки, два из них были написаны в 2010 году, а третье датировано мартом 2014-го.

Сообщается, что некоторые записи с трудом поддаются расшифровке, на многих страницах вычеркнуты фразы, на полях написаны различные пометки. Последнее завещание певицы 2014 года было обнаружено в дневнике, спрятанном в подушках дивана. Согласно завещанию, все имущество Франклин должно перейти членам ее семьи.

По данным газеты, черновик, вероятно, четвертого завещания представляет собой восьмистраничный документ под названием "Завещание Ареты Франклин", составленный в год смерти певицы, с прилагающимся документом с условиями траста. Оба документа не содержат подписи певицы и помечены как черновик.