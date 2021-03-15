«Огонь мгновенно охватил помещение»: в центре Днепра горела квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома

Влада Некрасова

Под вечер воскресенья, 14 марта, в одной из многоэтажек в центре Днепра произошел пожар.

Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.

Сообщается, что пламя охватило двухкомнатную квартиру в доме на проспекте Александра Поля.

Прибыв на место пожара, спасатели установили, что пожар возник в спальне двухкомнатной квартиры на четвертом этаже.

«Огонь мгновенно охватил помещение дома. Через оконные проемы в квартире наблюдалось открытое пламя», — рассказали спасатели.

Задымление лестничной клетки препятствовало свободной эвакуации жителей с верхнего этажа. Но благодаря самоотверженным усилиям спасателей из задымленных помещений четвертого и пятого этажей были эвакуированы 5 человек. Владелица квартиры, женщина 1928 года рождения, самостоятельно вышла из горящей квартиры.

Огнем уничтожены вещи домашнего обихода, мебель и внутренняя облицовка стен квартиры. Общая площадь пожара составила 25 кв. м. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Напомним, что в пятницу, 12 марта, пожар случился в многоэтажке Одессы, где в огненной ловушке на балконе оказались бабушка и внук.