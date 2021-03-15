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Ольга Бузова просит прощения и сама всех прощает

Ольга Бузова просит прощения и сама всех прощает
Сегодня Прощёное воскресенье. Пусть этот святой, особенный день станет добрым поводом сделать что-то хорошее и светлое, первый шаг навстречу, чтобы сказать тёплые слова любимым, помириться, попросить прощения... Если бы люди смогли не причинять боль, а потом, хотя бы признавать вину и свои ошибки, не боялись просить прощения, было бы легче жить...

Мы часто говорим о любви, но забываем о том, что любовь - это прежде всего умение прощать. Ты действительно любишь, когда искренне желаешь счастья близкому человеку, не держишь зла, молишься за него. Любовь там, где нет эгоизма. Посмотрите, как легко прощают дети! Они словно ангелы — видят всё вокруг добрым и мгновенно забывают о плохом. Так и нам надо замечать друг в друге только хорошее.

Думаю, отчасти для этого мы и живём, чтобы научиться прощать и любить по-настоящему, как умеет любить чистое и светлое сердце ребёнка. Мои хорошие, и Вы простите меня, пожалуйста, если я обидела кого-то, искренне простите, и я прощаю, и пусть Господь простит всех нас. Поздравляю с Масленицей и началом Великого поста всех, кто будет поститься. С любовью и пожеланием душевного мира, Всегда Ваша Оля!
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По материалам: life-dom2.su
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