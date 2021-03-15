Ольга Рапунцель и Татьяна Владимировна вышли в свет

Вадим Карасев

Ольга Рапунцель и Татьяна Владимировна вырвались из плена домашнего хозяйства и ухода за детьми. Алена Савкина уже давно говорила о том, что телебабушке нужен отдых, так как она не только за Богданом ухаживает, но и ведет домашнее хозяйство. Оля Рапунцель тоже постоянно жалуется на усталость, недосып, невозможность отдохнуть.

«Кроме, буфета где-то были?», «Про спектакль расскажите», «Главное, что икру видели», - высказываются пользователи.

В сети обсуждают поход Ольги Рапунцель и Татьяны Владимировны в театр Романа Виктюка, где они посмотрели «Федру» Расина и заодно посетили буфет. Но почему-то Ольга Рапунцель впечатлилась не столько спектаклем и игрой актеров, сколько разнообразием икры на полках. В соцсетях не оставили без внимания высказывание Ольги, которой удается озвучивать перлы не хуже ее мужа, пишет newstes.ru.Не меньшее впечатление, чем слова Рапунцель, произвела Татьяна Владимировна своим внешним видом. В последнее время она жаловалась, что не находит для себя времени, так как приходится заниматься домашним хозяйством и воспитанием внука Богдана. Сейчас они еще и переезжают, так что хлопот достаточно. И это заметно.Кроме измученного внешнего вида, пользователи отметили не совсем подходящие, по их мнению, наряды Рапунцелей, а также тот факт, что они почему-то совсем ничего не говорят о спектакле. Неужели обошлись без просмотра и заглянули только в буфет, предполагают пользователи, имеющие поводы сомневаться в любви Григорьевских к искусству.Дима Дмитренко, единственный творческий человек в семействе, остался дома присматривать за дочерьми и скучать по телестройке. Возможно, у него получится лучше поделить игрушки между сестрами, чем у Ольги, и, может, следовало поступить точно так же, когда у них были билет на концерт? Оставить Диму дома, а Ольге взять вместо него маму. Глядишь, оказалось бы, что она вовсе не приболела и может составить ей компанию.