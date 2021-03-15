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Ольга Рапунцель рассказала, в чем она находит радость

Ольга Рапунцель рассказала, в чем она находит радость
У всех глаза красивые, когда они счастливы. Я из тех людей, даже если мне бывает грустно, я редко показываю это на людях, если честно мне бывает редко грустно. Я стараюсь не впадать в депрессию и на многие вещи не обращаю внимание, но меня бывают некоторые вещи бесят, много слишком несправедливости в жизни.

Мы сами создаём себе настроение, я считаю, что в жизни столько всего прекрасного. Я нахожу свою радость в детях, в муже, в сладком, в деньгах, люблю поспать. Но выспаться у меня уже давно не получается. А вы в чем находите радость?
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По материалам: life-dom2.su
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