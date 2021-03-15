Они готовы работать только c Louis Vuitton! Какие требования к нарядам для Грэмми выдвинули BTS?

Влада Некрасова

BTS, куда бы они не приходили и где бы они не появлялись, всегда заходят в новое место с гордо поднятыми головами и, как выражаются АРМИ, «залетают на сцену как боги». Пожалуй, это идеальное описание «Бэнтанов» и их любви к роскошным нарядам. Несмотря на то, что парни являются выходцами из самых обычных семей, у айдолов есть исключительное чувство стиля, что позволяет им всегда выглядеть по высшему классу. На 63-й премии “GRAMMY Awards” мальчики были одеты с головы до ног в люксовые костюмы от Louis Vuitton, которые были представлены у бренда в мужской коллекции «Осень-зима 2021».

На красной дорожке музыканты появились в сочетаемой гамме. Намджун (Namjoon) и Ви (V) предстали перед тысячами камер в коричневато-рыжеватых костюмах, совместив основной цвет луков с кристально белым тоном: рубашкой (у Тае) и спортивной обувью (у Джуна). Остальные парни также были одеты в классических вариациях и лишь Чимин (Jimin) решил отличиться от коллектива, выбрав темный костюм «с отливом вишни».

«Как всегда превосходныеее», «Ваааа какие секси», «Хочу развидеть их 3 раза, чтобы удивляться от их красоты 3 раза подряд!» — восхищались АРМИ с изысканным набором комплиментов. Повезло «Бантан» с фанбазой. Все поклонники k-pop такие креативные!

Blair Caldwell







