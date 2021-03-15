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«Папа скучает по тебе!»: внуки принцессы Дианы довели публику до слез письмами ей

«Папа скучает по тебе!»: внуки принцессы Дианы довели публику до слез письмами ей

Принцесса Диана так и не смогла увидеть своих внуков, но это не мешает им с любовью вспоминать о бабушке, которая покорила миллионы людских сердце по всему миру. Вчера, 14 марта, в Великобритании отмечали День матери, и в честь этого события дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма посвятили покойной родственнице трогательные послания.


Послания юных Джорджа, Шарлотты и Луи были опубликованы в Сети и, надо сказать, вызывали умиление и даже слезы публики. «Счастливого-счастливого Дня матери. Я очень тебя люблю и постоянно думаю о тебе. Шлю много любви», — отметил в своем письме старший наследник Миддлтон и Уильяма.

«Дорогая бабушка Диана, я думаю о тебе в День матери. Я тебя очень люблю. Папа скучает по тебе. С любовью», — так подписала открытку малышка Шарлотта. Младший Луи посвятил бабушке рисунок, на котором были изображены животные, насекомые.

Пользователи выразили эмоции после прочтения посланий младших представителей королевской семьи.

«Это так восхитительно! Какой замечательный способ отпраздновать День матери принца Уильяма! И желаю Кейт Миддлтон счастливого дня матери!»; «Какая прелесть! Счастливого Дня матери ее высочеству герцогине Кембриджской и другим матерям»; «Это так красиво! Слова Шарлотты заставили меня плакать!» — отметили многие.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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