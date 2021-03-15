Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Пекин призвал не политизировать бизнес китайских компаний с Крымом

Пекин призвал не политизировать бизнес китайских компаний с Крымом

Пекин призвал не политизировать бизнес китайских компаний с Крымом
Китай призывает не политизировать исторически сложившиеся деловые отношения китайских компаний с Крымом, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ранее депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал визит китайской делегации в Крым и назвал его в Facebook ответом на действия Украины в ситуации с заводом "Мотор Сич". По его словам, "Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму", но вдруг "передумал" и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии "для налаживания партнерских отношений".

Экономика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Самые популярные в России машины снова подорожали
Самые популярные в России машины снова подорожали
Прибыль бизнеса в России рекордно рухнула
Прибыль бизнеса в России рекордно рухнула
Кинотеатр "Иллюзион" отметит 55-летие юбилейной программой
Кинотеатр "Иллюзион" отметит 55-летие юбилейной программой
В Петербурге задержали двух братьев, вымогавших деньги у пенсионеров
В Петербурге задержали двух братьев, вымогавших деньги у пенсионеров
Брат казненного «вагнеровцами» сирийца подал заявление в СК
Брат казненного «вагнеровцами» сирийца подал заявление в СК
Названо число погибших в Сирии российских военных
Названо число погибших в Сирии российских военных
Китай ответил на претензии Украины по Крыму
Китай ответил на претензии Украины по Крыму
Спикер парламента Крыма рассказал, видит ли себя депутатом Госдумы
Спикер парламента Крыма рассказал, видит ли себя депутатом Госдумы
«Кто предатель?» Бутусов призвал Зеленского дать ответ по вагнергейту
«Кто предатель?» Бутусов призвал Зеленского дать ответ по вагнергейту
Бывшего возлюбленного Бузовой раскритиковали за выступление в доме престарелых
Бывшего возлюбленного Бузовой раскритиковали за выступление в доме
Ариана Гранде украла победу на Грэмми у Чонгука
Ариана Гранде украла победу на Грэмми у Чонгука
Топ-7 худших нарядов Грэмми-2021
Топ-7 худших нарядов Грэмми-2021

Топ на сегодня

В США выявили более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Лидер одной из правящих партий в Словакии выступила за отставку премьера
Лидер одной из правящих партий в Словакии выступила за отставку
Соратники Ельцина раскрыли роль его супруги в российской политике
Соратники Ельцина раскрыли роль его супруги в российской политике
В США два человека погибли при стрельбе
В США два человека погибли при стрельбе
Вирусолог спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
Вирусолог спрогнозировал новую волну COVID-19 в России

Еще по теме

В Раде заявили об изменении позиции Китая по Крыму
Китай попытался надавить на Украину из-за «Мотор Сич»
Китай отреагировал на решение Украины национализировать "Мотор Сич"
Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом