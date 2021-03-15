Пекин призвал не политизировать бизнес китайских компаний с Крымом

Лидия Мартынова

Китай призывает не политизировать исторически сложившиеся деловые отношения китайских компаний с Крымом, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ранее депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал визит китайской делегации в Крым и назвал его в Facebook ответом на действия Украины в ситуации с заводом "Мотор Сич". По его словам, "Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму", но вдруг "передумал" и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии "для налаживания партнерских отношений".