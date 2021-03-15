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Первые хвалебные отзывы о «Лиге справедливости Зака Снайдера» появились в интернете

«Что удивительно, так это то, что эти две версии на самом деле не так уж и отличаются. Просмотр чрезмерно расширенного издания Снайдера действительно показывает, что задача Уидона над фильмом была двоякой – сжать сюжет и облегчить тон», – написал один из фанатов на сайте Fan Boy Nation.

На сайте Кинопоиск выложили положительные отзывы от фанатов. Большинство сходятся в том, что версия Снайдера – это больше мифология и предыстория. В этой версии много намёков на сиквелы, которые никогда не будут сняты.

«Лига справедливости» делает за четыре часа то, что те фильмы сделали за девять. Он объединяет команду супергероев, но никогда не забывает, что каждый из них достоин своей истории. Он сталкивает их с антигероем – в данном случае с Дарксайдом (который был вырезан из версии 2017 года) и его верным демоном-прихвостнем Степным Волком, который стремится контролировать всю жизнь во вселенной.

И, наконец, зрители отмечают то, что это потрясающая история о смерти и воскресении. Пять членов Лиги Справедливости, собранные Бэтменом и Чудо-женщиной, понимают, что они не могут спасти Землю без Супермена, которого больше нет с ними. Таким образом, они используют один из трёх Материнских Ящиков, источников бесконечной энергии, за который все борются, чтобы воскресить Кларка Кента из мёртвых. Новая «Лига справедливости» излучает величественное ощущение космического исторического зла.

Сообщение Первые хвалебные отзывы о «Лиге справедливости Зака Снайдера» появились в интернете появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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Первые хвалебные отзывы о «Лиге справедливости Зака Снайдера» появились в интернете
Первые хвалебные отзывы о «Лиге справедливости Зака Снайдера»

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