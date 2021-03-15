Певица H.E.R получила премию «Грэмми» в номинации “Лучшая песня года”

Влада Некрасова

Американская певица H.E.R. получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года» за трек “I Can’t Breathe”. Традиционное награждение проходило в Лос-Анджелесе.

Как сообщили в USA Today, 23-летняя хип-хоп исполнительница завоевала “Грэмми” за композицию “I Can’t Breathe”. Песня была посвящена афроамериканцу Джорджу Флойду, который погиб при задержании в прошлом году в США, поскольку полицейский применил к нему опасный удушающий прием. “Я не могу дышать” были последними словами Флойда.

После смерти Флойда в США и других странах началось движение Black Lives Matter. Песня хип-хоп исполнительницы отсылает к насилию среди полицейских и набравшему популярность движению, в связи с чем песню H.E.R. назвали самой остросоциальной из всех заявленных.

Вручения премий “Грэмми” проходили вручались за период с 1 сентября 2019 по 31 августа 2020 года.

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