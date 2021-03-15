Под Львовом произошел обвал на песчаном карьере: есть жертвы

Лидия Мартынова

Во Львовской области днем 15 марта произошел обвал на песчаном карьере в Тростянецком районе, грунт засыпал экскаватор с водителем. Последний погиб, сообщили в пресс-службе регионального управления ГСЧС.

Деблокировать тело погибшего водителя удалось в 16:30. Для этого привлекли 8 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС — 5 человек и одна единица техники.

Напомним, в минувшие годы в Украине произошло сразу несколько трагедий на карьерах. Так, в мае возле поселка Золочев Харьковской области песком засыпало группу детей, одна девочка погибла. Перед этим в Ровенской области на песчаном карьере грунтом засыпало двоих мальчиков 10 и 11 лет, а в Донецкой области из-за песчаного обвала погиб гулявший в карьере двухлетний ребенок.

Фото ГСЧС

