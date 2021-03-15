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Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой ранее был осужден за изнасилование

Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой ранее был осужден за изнасилование

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 7-летней Маши Борисовой. Им оказался 52-летний местный житель. Имя возможного убийцы полиция пока не называет. Однако, как стало известно «ФАКТАМ», задержанный точно — не отец девочки, которого считали одним из главных подозреваемых.

Вероятный убийца Маши Борисовой, находясь в своем доме ждал, что его придут арестовывать. В тот момент, когда хоронили девочку, он порезал себе вены. Однако подоспевшие полицейские оказали подозреваемому первую медицинскую помощь.

Волонтер Екатерина Головачева, которая принимала участие в поисках пропавшей девочки, немного приоткрыла тайну и рассказала о личности подозреваемого. «У меня были подозрения, что это может быть он, — написала волонтер в одном из комментариев на своей странице в Facebook. — Он ранее судимый за изнасилование. В поисках девочки вместе с местными он не участвовал. Что-то мне подсказывало, что это он».

Однако не все даже в селе Счастливое верят, что убийцей может быть именно тот, кого задержали. «Мужик мог порезать себе вены, так как из села. Да ещё и с такой статьей. Он хотел покончить с собой, чтобы не посадили. Ведь за изнасилование детей, а, тем более, за убийство — на зоне не сладко», — написал в ответ там же некто Роман Леонидович.

На 15 марта назначен брифинг в полиции, где мы сможем получить ответы на многие вопросы по этому делу.

Ранее «NewsTes» писали о том, что убийца ждал, пока закончатся поиски пропавшего ребенка, и лишь четверо суток спустя подбросил в мешке тело убитой девочки в недостроенный сарай.

Украина

По материалам: fakty.ua
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