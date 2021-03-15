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Появились подробности гибели в Москве школьницы со следами укусов собак

Появились подробности гибели в Москве школьницы со следами укусов собакКадр: Mash

Владелец двух стаффордширских терьеров, которые, предположительно, покусали 14-летнюю школьницу на западе Москвы перед тем, как она выпала из окна, раскрыл подробности трагедии. Об этом он рассказал Telegram-каналу Mash.

Он заверил, что его собаки никогда не бросались на людей. Москвич отверг взаимосвязь между двумя событиями. По его словам, у погибшей обнаружили рваную рану предплечья — даже если допустить, что девушку укусила собака, это не могло побудить ее выпрыгнуть из окна. Кроме того, двери в квартиру были открыты и школьница могла выйти.

Мужчина ответил, что его 15-летний сын привел подругу в гости в тот момент, когда родители отсутствовали. При этом подростку было запрещено приглашать друзей.

По данным ресурса, перед смертью школьницы соседи услышали сначала громкий собачий лай, потом крики девочки, которая сидела на подоконнике. После этого юная россиянка упала.

Ранее стало известно, что в столице на улице Барклая нашли тело школьницы со следами укусов собаки. Отмечалось, что девочка пришла к своему знакомому, ночью подростки были дома без взрослых. В квартире также были две собаки бойцовской породы.

Россия

По материалам: lenta.ru
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