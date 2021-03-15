Пользователи подозревают, что Захарьяш и Безбородова расстались

Вадим Карасев

Совсем немного нужно фолловерам, чтобы заподозрить разрыв отношений между влюбленными - взгляд, слово, не та фотография. А если вообще аккаунт исчез, как у Милены Безбородовой, и Сергей Захарьяш не строчит посты каждый день о неземной любви, так ни о чем, кроме разрыва, подписчики не думают. Вопросов у подписчиков много, но Сергей старательно их игнорирует.

«Вы расстались?», «Что с Миленой?», «Куда Милена исчезла?», «Все публикации Милены пропали», - удивляются пользователи.

Подписчики замучили Сергея Захарьяша вопросами о том, расстался ли он с Миленой Безбородовой. Так как он не отвечает, подозрения все ширятся. Основная аргументация паникеров опирается на исчезеувший из Инстаграм аккаунт Милены, которой после участия в ББ доставалось от поклонников Безуса, пишет newstes.ru.А когда к ним присоединились недовольные ее политическими взглядами или критикой медиков, было понятно, что блокировки не избежать. О том, что все может закончиться печально, Безбородову предупреждали, но выводов она не делала. От Сергея тоже ничего не узнаешь, он как-то не слишком спешит вообще затрагивать тему отношений.Захарьяш старательно игнорирует вопросы любопытных, хотя тем, кто считает, что он мало публикует совместных фото и видео, отвечает насмешками. Интересно, что именно в тот момент, когда у Безбородовой исчез в теневом бане аккаунт, о ней вспомнил Алексей Безус, от которого подписчики давно ждут откровенности и разоблачений.В пару Захарьяша и Безбородовой многие не верили с самого начала. Выгоды альянса для обоих понятны. Если аккаунт будет удален безвозвратно, и Милене придется набирать подписчиков заново, понадобится какая-то новость, способная выстрелить. И пользователи уже дали понять, что считают разрыв как раз такой новостью.