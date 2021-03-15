Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пользователи подозревают, что Захарьяш и Безбородова расстались

Пользователи подозревают, что Захарьяш и Безбородова расстались

Совсем немного нужно фолловерам, чтобы заподозрить разрыв отношений между влюбленными - взгляд, слово, не та фотография. А если вообще аккаунт исчез, как у Милены Безбородовой, и Сергей Захарьяш не строчит посты каждый день о неземной любви, так ни о чем, кроме разрыва, подписчики не думают. Вопросов у подписчиков много, но Сергей старательно их игнорирует.

Подписчики замучили Сергея Захарьяша вопросами о том, расстался ли он с Миленой Безбородовой. Так как он не отвечает, подозрения все ширятся. Основная аргументация паникеров опирается на исчезеувший из Инстаграм аккаунт Милены, которой после участия в ББ доставалось от поклонников Безуса, пишет newstes.ru.
А когда к ним присоединились недовольные ее политическими взглядами или критикой медиков, было понятно, что блокировки не избежать. О том, что все может закончиться печально, Безбородову предупреждали, но выводов она не делала. От Сергея тоже ничего не узнаешь, он как-то не слишком спешит вообще затрагивать тему отношений.

«Вы расстались?», «Что с Миленой?», «Куда Милена исчезла?», «Все публикации Милены пропали», - удивляются пользователи.


Захарьяш старательно игнорирует вопросы любопытных, хотя тем, кто считает, что он мало публикует совместных фото и видео, отвечает насмешками. Интересно, что именно в тот момент, когда у Безбородовой исчез в теневом бане аккаунт, о ней вспомнил Алексей Безус, от которого подписчики давно ждут откровенности и разоблачений.

В пару Захарьяша и Безбородовой многие не верили с самого начала. Выгоды альянса для обоих понятны. Если аккаунт будет удален безвозвратно, и Милене придется набирать подписчиков заново, понадобится какая-то новость, способная выстрелить. И пользователи уже дали понять, что считают разрыв как раз такой новостью.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
Заказать крауд

Последние новости

"Все сводится к одному". Эксперт о заявлении генсека НАТО про Россию
"Все сводится к одному". Эксперт о заявлении генсека НАТО про Россию
Первая страна решила полностью запретить криптовалюту
Первая страна решила полностью запретить криптовалюту
Экономике США предсказали рекордный взлет
Экономике США предсказали рекордный взлет
Илон Маск стал королем
Илон Маск стал королем
"Русагро" заявила о росте цен на сахар на 78% в IV квартале 2020 года
"Русагро" заявила о росте цен на сахар на 78% в IV квартале 2020 года
В Латвии выявили больных "потенциально опасным" штаммом COVID-19
В Латвии выявили больных "потенциально опасным" штаммом COVID-19
Экологическому волонтёрству посвящена новая тематическая неделя конкурса для школьников «Большая перемена»
Экологическому волонтёрству посвящена новая тематическая неделя
Вологодские восьмиклассники принимают участие в профориентационном тестировании
Вологодские восьмиклассники принимают участие в профориентационном
В Псковской области стартует конкурс по шахматному всеобучу
В Псковской области стартует конкурс по шахматному всеобучу
Под Львовом произошел обвал на песчаном карьере: есть жертвы
Под Львовом произошел обвал на песчаном карьере: есть жертвы
Алексей Безус заговорил о подрыве репутации
Алексей Безус заговорил о подрыве репутации
Пользователи подозревают, что Захарьяш и Безбородова расстались
Пользователи подозревают, что Захарьяш и Безбородова расстались

Топ на сегодня

Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу
Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу
Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме
Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме
В Совфеде связали с политикой идею Зюганова внедрить новый налог
В Совфеде связали с политикой идею Зюганова внедрить новый налог
Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов по Алеппо
Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов по Алеппо
Диджей из Казахстана завоевал "Грэмми" за лучший ремикс года
Диджей из Казахстана завоевал "Грэмми" за лучший ремикс года

Еще по теме

Сергей Захарьяш отправился на свадьбу друга без Милены Безбородовой
Сергей Захарьяш едет отдыхать в Дубай без Милены Безбородовой
Безбородова и Захарьяш обсуждали на ББ Безуса
Безбородову с дня рождения Захарьяша доставили в больницу