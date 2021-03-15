Попавшего под санкции США депутата Рады исключили из "Слуги народа"

Лидия Мартынова

Попавшего под санкции США депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского исключили из пропрезидентской партии "Слуга народа", сообщила пресс-служба политсилы.

Пропрезидентская украинская партия "Слуга народа" 14 марта сменила руководителя Киевской областной организации, место Дубинского занял депутат Верховной рады Андрей Мотовиловец.

"Народный депутат Александр Дубинский исключен из членов политической партии "Слуга народа" за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии", - сообщается на сайте политсилы.

Как пояснили в пресс-службе, распоряжением председателя партии на 14 марта было созвано собрание Киевской областной организации "Слуги народа" для решения вопросов переизбрания руководящих органов. В то же время 14 марта Дубинский опубликовал видеообращение, из которого стало известно, что по инициативе депутата в тот же день прошло "какое-то мероприятие, где было принято решение о переизбрании председателя и избрании членов политического совета Киевской областной организации".