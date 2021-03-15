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После интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри канал обвинили в искажении фактов

После интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри канал обвинили в искажении фактов

Герцоги Сассекские оказались в центре громкого скандала, после того, как посетили программу Опры Уинфри и ответили на личные вопросы о жизни в королевской семье. Однако, оказалось, что шоу не было до конца правдивым.

Иностранные СМИ заметили, что треть заголовков, включенных в эфир, были не из британских изданий, а из американских и австралийских газет. При этом многие из них не были связаны с Маркл до монтажа. Тем не менее, в интервью настоятельно говорилось о том, что именно английская пресса поддерживает расистские настроения в направлении Меган.

После этого издательство Associated Newspapers обратилось к американской медиакорпорации ViacomCBS с требованием вырезать недостоверную информацию из разговора Меган Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри.

«Мы считаем, что как ответственный и добросовестный телеканал вы (как и мы) осудите преднамеренное искажение и фальсификацию заголовков и вводящий в заблуждение монтаж британских газет, продемонстрированных в программе... Это редактирование не было очевидным для зрителей — как следствие, эта часть программы является совершенно неточной...» — написала в письме директор по правовым вопросам Элизабет Хартли.

Напомним, что жена принца Гарри рассказала в интервью, что кто-то из родных ее супруга очень беспокоился о том, какого цвета будет кожа у их сына Арчи. При этом Меган не стала называть имя этого человека. «Это будет не очень приятно для семьи Гарри», — подчеркнула тогда брюнетка. Это заявление вызвало волну негодования среди поклонников и коллег звезды.

Меган не скрывает, что жизнь во дворце сильно отразилась на ее психике. Герцогиня даже подумывала покончить с собой. «Я просто не хотела жить. И это была очень ясная, реальная и пугающая постоянная мысль. И я помню... я помню, как Гарри убаюкивал меня. Я сказал, что мне нужно куда-нибудь сходить за помощью, но члены королевской семьи ответили мне, что не надо этого делать, ведь это могло навредить их репутации», — вспоминала она. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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