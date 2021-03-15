Постпред России при СЕ предсказал последствия ухода страны из организации
"Как я уже говорил, в арсенале СЕ свыше 200 конвенций и дополнительных протоколов. <...> Россия присоединилась к 68 из них. Эти инструменты работают в интересах нашей страны и ее граждан. Выход из организации приведет к выходу из конвенций — это автоматический процесс. <...> Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением", — сказал Солтановский в интервью "Независимой газете".Россия присоединилась к 68 из них. Эти инструменты работают в интересах нашей страны и ее граждан. Выход из организации приведет к выходу из конвенций — это автоматический процесс. <...> Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением", — сказал Солтановский в интервью "Независимой газете".">
Также постпред добавил, что "придется забыть" и об участии Москвы в частичных соглашениях Совета Европы. Например, о соглашениях по борьбе с коррупцией и совместном производстве кинофильмов.Петра Толстого о том, что страна должна готовиться к выходу из СЕ.
"Важно не забывать главный принцип разделения властей в Российской Федерации, который наделяет парламентариев особыми полномочиями — представлять наш народ. Парламентская дипломатия — важнейший элемент для продвижения российских интересов. В этой связи им значительно проще откровенно говорить по самым сложным и, казалось бы, неразрешимым вопросам", — заявил он.