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Постпред России при СЕ предсказал последствия ухода страны из организации

Постпред России при СЕ предсказал последствия ухода страны из организации
Если Россия покинет Совет Европы, следует ожидать выход страны из основных конвенций организации, заявил постпред при СЕ Иван Солтановский.


"Как я уже говорил, в арсенале СЕ свыше 200 конвенций и дополнительных протоколов. <...> Россия присоединилась к 68 из них. Эти инструменты работают в интересах нашей страны и ее граждан. Выход из организации приведет к выходу из конвенций — это автоматический процесс. <...> Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением", — сказал Солтановский в интервью "Независимой газете".

Россия присоединилась к 68 из них. Эти инструменты работают в интересах нашей страны и ее граждан. Выход из организации приведет к выходу из конвенций — это автоматический процесс. <...> Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением", — сказал Солтановский в интервью "Независимой газете".">

Также постпред добавил, что "придется забыть" и об участии Москвы в частичных соглашениях Совета Европы. Например, о соглашениях по борьбе с коррупцией и совместном производстве кинофильмов.

Петра Толстого о том, что страна должна готовиться к выходу из СЕ.

"Важно не забывать главный принцип разделения властей в Российской Федерации, который наделяет парламентариев особыми полномочиями — представлять наш народ. Парламентская дипломатия — важнейший элемент для продвижения российских интересов. В этой связи им значительно проще откровенно говорить по самым сложным и, казалось бы, неразрешимым вопросам", — заявил он.

Россия

По материалам: ria.ru
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