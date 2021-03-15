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Познер объяснил причину ненависти россиян к Горбачеву

Познер объяснил причину ненависти россиян к ГорбачевуФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущий Владимир Познер в завершении нового выпуска авторской программы на Первом канале высказался о причинах негативного отношения россиян к последнему советскому лидеру Михаилу Горбачеву. Он также объяснил, почему некоторые испытывают ненависть к политику спустя десятилетия. Расшифровка реплики журналиста опубликована на сайте «Познер Online».

«Его винят в развале СССР, хотя это был как раз тот самый человек, который хотел сохранить Советский Союз; другое дело, что он не смог», — отметил он.

По словам Познера, со стороны Горбачева было опрометчивым решением уезжать на отдых в Форос до подписания Союзного договора. «Но все-таки не он покончил с Советским Союзом, а Борис Николаевич Ельцин в Беловежской пуще», — заметил Познер.

Журналист уверен, что Горбачев лишь хотел другого Советского Союза. По словам ведущего, первый и единственный президент СССР хотел превратить государство в страну, где не сажали бы за чтение неправильной книги или анекдоты, где не запрещали бы пьесы и фильмы и не сносили бы выставки художников. Познер считает, что в значительной степени политику удалось этого добиться.

Ведущий заметил, что в современной России еще есть люди, скучающие по репрессиям над инакомыслящими и другим характерным приметам догорбачевского СССР. Познер заключил, что на весах истории позитивные действия последнего советского лидера перевесят негативные, причем значительно.

Ранее Познер заявлял о проявлениях фашизма в СССР. Журналист отмечал, что в принципе опасается фашизма, однако считает, что Россия через него уже прошла.

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По материалам: lenta.ru
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